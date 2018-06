Uitwijzen asielzoeker mag niet tijdens beroep

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in een zaak van een Togolees die in 2014 het bevel kreeg België te verlaten. Hij ging in beroep, waarop de Belgische Raad van State advies vroeg aan het hof in Luxemburg.

Na de eerste afwijzing is het verblijf nog niet illegaal, aldus het hof. Een effectief verwijderings- en terugkeerbeleid moet gepaard gaan „met volledige eerbiediging van de grondrechten en de waardigheid van de betrokkenen”, stellen de rechters.

Regels niet juist toegepast

België had in dit geval de regels niet juist toegepast, omdat de man werd verplicht het grondgebied te verlaten. De terugkeerprocedure had moeten worden geschorst.