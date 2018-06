Staking OV kan weken duren

Tijdens een eerdere landelijke staking reden enkele bussen, zoals hier in Zaandam, toch. Desondanks kozen velen voor de fiets. Ⓒ ANP

De landelijke staking in het streekvervoer, die maandag begint, kan volgens vakbond FNV als het moet wel weken duren. „De grens is bereikt. Regionale acties hebben afgelopen tijd niet geholpen. Dus voeren we de druk nu op”, zegt bestuurder Wilfred Jonkhout tegen deze krant.