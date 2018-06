Motorrit Middelburg ’testcase’ voor Satudarah

„Het is niet onze intentie de tocht te verbieden”, aldus een woordvoerder van burgemeester Harald Bergmann. „We gaan overleggen met de organisatie welke concrete maatregelen nodig zijn. Er is vooralsnog geen besluit genomen of de tocht wel of niet doorgaat.”

Hij verwacht woensdag uitsluitsel te kunnen geven. Met de tocht en muzikale optredens wordt geld opgehaald voor kinderen op de Molukken.

’Een mooie testcase’

Advocaat Erik Thomas van Satudarah noemt de rit rond de Zeeuwse hoofdstad „een mooie testcase”. „Het is nu aan burgemeesters om te bepalen of ze, bijvoorbeeld op basis van een algemene plaatselijke verordening (APV), dingen aanpassen of maatregelen nemen.”

Maandag heeft de rechter Satudarah met onmiddellijke ingang verboden en bepaald dat die ontbonden moet worden. De club heeft drie maanden om tegen het besluit in beroep te gaan. Advocaat Thomas daarover: „Ik ga er met mijn cliënten over in gesprek. Daar gaan zeker nog een paar weekjes overheen. Ik zal ze adviseren om wijselijk met het Openbaar Ministerie (OM) aan tafel te gaan om nodeloze irritaties over een weer te voorkomen.”

’Nog geen concrete ervaring’

Thomas wil van het OM bijvoorbeeld weten hoe politie en gemeenten in de tijd tot een vermoedelijk hoger beroep reageren als leden zich met logo’s, hesjes of andere beeldmerken vertonen in het openbaar. „Het OM heeft daarin volgens mij nog geen concrete ervaring opgedaan, ook niet eerder na het verbod op motorclub Bandidos.”