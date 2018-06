Belgen krijgen boete voor tonen vlag

De politie waarschuwt op Facebook dat Belgen bijvoorbeeld moeten oppassen met tricolore spiegelhoesjes. „Als die de richtingaanwijzers verbergen, of het zicht in de spiegels verminderen, kunnen ze leiden tot een boete van 58 euro.”

Niet alleen de spiegelhoesjes zitten in het verdomhoekje. De politie ’zevert’ over praktisch iedere vorm van vlagvertoon aan de auto. „Vlaggen waarvan de masten uit auto’s steken of die nummerplaten maskeren, worden niet getolereerd.”

Ondertussen waarschuwt een fiscaal expert, Michel Maus, voor vlaggen met het embleempje van een biermerk op gevels van huizen. In Vlaanderen geldt namelijk een ’belasting op uithang- of aanplakborden’. Vlaggen met een biermerk vallen daaronder.

Dit kan dus niet, maar ook vlaggen aan gevels kunnen weleens een dure grap blijken. Ⓒ Facebook / Zone de Police Ouest Brabant Wallon

Burgemeesters kunnen zich weleens verplicht gaan voelen die belasting te heffen, aldus Maus, want mensen die dan wél belasting betalen, kunnen daarover gaan klagen.