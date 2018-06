’We lopen hopeloos achter met pin en cash’

De schrijver van het stukje ’Handje, contantje’ (WUZ, 19/6) is nog niet in staat om verder te denken als zijn eigen portemonnee en bankpas. Kijk alleen al even naar China. Elke inwoner daarvan, alsook elke Chinees in het buitenland, is in het bezit van een mobiele telefoon met de app WeChat. Deze app is vergelijkbaar met onze WhatsApp, maar is vooruitstrevender en werkt stukken beter wat betreft bellen en videobellen, etc. Ook heeft deze app een ’wallet’ waarmee je met het lezen en laten lezen van een QR-code een bedrag, ook wereldwijd, kunt betalen of ontvangen. En wij? Wij denken de wereld al veroverd te hebben met draadloos pinnen!

In China betaalt men nu al een brood, een ijsje, een lunch, de kapper, de werkster, eigenlijk alles dus met deze app. Van de tandenfee heeft men daar nog nooit gehoord en een orgelman is ze ook vreemd. Maar een ieder die geld wil betalen of ontvangen kan het gebruiken. Zo ook bedelaars, die je niet voorbij hoeft te lopen omdat je geen kleingeld in de portemonnee hebt. Nee, die houden keurig een kartonnetje omhoog met een QR-code.

Bertus Gilles, Barneveld