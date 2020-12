Verdere daling aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Door de aanhoudende drukte zijn het afgelopen etmaal 18 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, waarvan 4 IC-patiënten. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is woensdag verder gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1606 coronapatiënten. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).