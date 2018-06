Jonge migrant overleden onder Belgische bus

Ⓒ ANP

BRUSSEL - Een jonge migrant uit Guinee die zich in Brussel had verstopt onder een bus is maandagnacht door de touringcar geplet. De bus zou via Brugge naar Groot-Brittannië rijden. Net buiten Brussel zag een buschauffeur die achter de touringcar reed voeten onder de bus uitsteken. Hij maakte zijn collega daar op attent, die vervolgens afremde waardoor de 20-jarige verstekeling beklemd raakte.