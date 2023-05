Andere motorrijder zwaargewond Motorrijder overleden door ernstig ongeval op A50 bij Valburg

Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Ter hoogte van knooppunt Valburg op de A50 is zaterdag rond 15.20 uur een ernstig ongeval gebeurd waarbij twee motorrijders betrokken waren. Een van hen is overleden en de andere is zwaargewond geraakt, zegt een woordvoerder van de politie. Of er andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk, kon hij niet zeggen.