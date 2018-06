Opnames huilende kinderen bij grens VS opgedoken

De opnames zijn op YouTube geplaatst door de nonprofit-organisatie ProPublica en zijn stiekem gemaakt in een pand van de Amerikaanse douane. De kinderen zouden tussen de 4 en 10 jaar oud zijn en uit El Salvador, Guatemala en Honduras komen. Te horen is hoe de kleintjes om hun familie blijven vragen. Zo vraagt een meisje dat haar ouders kwijt is: „Mag ik dan misschien naar mijn tante? Dan kan ze me mee naar huis nemen.”

De afgelopen weken zouden er al zeker 2000 kinderen van hun ouders zijn gescheiden. Op foto’s die deze week opdoken, was te zien hoe de kinderen in kooien werden opgesloten.

Trump ligt momenteel onder vuur vanwege de wantoestanden rond zijn immigratiebeleid. De Nederlandse regering is van plan de Amerikaanse regering erop aan te spreken dat kinderen van asielzoekers en illegale migranten in de VS worden gescheiden van hun ouders.

Zelfs Trumps eigen vrouw, first lady Melania Trump, heeft zich uitgesproken tegen het beleid. Ze vindt het verschrikkelijk dat kinderen van hun ouders worden gescheiden aan de grens. Volgens haar woordvoerster vindt ze ook dat „de Amerikaanse regering het hart moet laten spreken.”