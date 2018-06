Geëmotioneerde Máxima: Inés kon geen vreugde vinden

„Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés was ziek. Zij kon geen vreugde vinden. Ze kon niet genezen worden. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden”, zo sprak koningin Máxima vanmiddag na een werkbezoek aan het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Máxima zou het therapiecentrum in Groningen op 8 juni openen, maar door het plotselinge overlijden van haar zusje werd dat bezoek aan Groningen gecanceld.

Inés Zorreguieta overleed op 6 juni in de Argentijnse stad Buenos Aires. Ze was de jongste van het gezin Zorreguieta. Máxima heeft twee jongere broers, Martín en Juan, en daarnaast drie halfzusters uit een eerder huwelijk van haar vader.

„Ik wil mijn dank uitspreken voor de talloze brieven en blijken van medeleven”, aldus de koningin. „Het heeft ons echt geholpen.” Eerder sprak koning Willem-Alexander al zijn dank uit.

Protonentherapie is een innovatieve bestralingsbehandeling voor kankerpatiënten. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat sinds januari 2018 deze therapie aanbiedt.