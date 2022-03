Kamervoorzitter bedenkt zich: Rutte mag toch bij toespraak Zelenski zijn

Maandag liet Rutte nog weten dat de Tweede Kamer niet zat te wachten op zijn aanwezigheid tijdens de speech. Hij had daar ‘begrip’ voor, zo liet Rutte via Instagram weten. Hij legde uit dat in Nederland de premier geen deel uitmaakt van het parlement, zoals in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld wel het geval is. „De Kamer zegt: we willen dat echt als Kamer doen”, zei de premier. Hij zou proberen de toespraak ‘op een andere manier te volgen’.

Ommezwaai

Maar dinsdag blijkt dat Rutte toch mag komen. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft Rutte samen met minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en minister van Defensie Kajsa Ollongren alsnog uitgenodigd. „Zij maken gebruik van deze uitnodiging”, zo meldt Bergkamp via Twitter.

De Kamervoorzitter liet maandag nog via haar woordvoerder weten dat Ruttes verzoek om aanwezig te zijn niet was ingewilligd. „President Zelenski spreekt op zijn verzoek de Tweede Kamer toe. Voor het aansluitende debat is de minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd”, zo luidde het antwoord. Waarom Bergkamp van mening is veranderd, is onduidelijk.