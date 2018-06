Aanhouding in zaak doodgestoken man Landgraaf

Het slachtoffer werd eind mei 2017 om het leven gebracht. Zijn vriendin was getuige, de drie kinderen van het stel lagen boven te slapen. De politie meldde al eerder dat vermoedelijk twee daders de woning aan de Koempel waren binnengedrongen. Ze sluit niet uit dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Vanwege een capaciteitstekort bij de recherche lag het onderzoek naar de zaak maanden stil. In april meldde de politie dat het opnieuw was opgestart. Justitie loofde 15.000 euro uit voor de gouden tip. Of iemand dat bedrag krijgt, is nog niet bekend.