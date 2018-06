Reizigers in problemen door ov-staking

Rover heeft wel begrip voor het doel, betere werkomstandigheden en bijvoorbeeld plaspauzes, maar vindt deze stakingen voor onbepaalde tijd buiten alle proporties. De organisatie vindt dat de onlangs aangestelde bemiddelaars wel een kans moeten krijgen om te zoeken naar een oplossing van het cao-conflict over werkdruk en lonen.

Ouderenbond ANBO is bang dat de stakingen met name de reizigers treffen die van het streekvervoer afhankelijk zijn, zoals ouderen, studenten, scholieren en chronisch zieken. De ouderenbond wil ook goede arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs, maar zegt graag mee te willen denken over ludieke acties die „zowel de werkenden als de niet-werkenden niet in de weg zitten.”

Bekijk ook: Vanaf maandag landelijke staking streekvervoer

Vanaf maandag staking

Buschauffeurs en het treinpersoneel in het streekvervoer hebben aangekondigd vanaf maandag het werk in het hele land voor onbepaalde tijd neer te leggen. Overigens heeft vakbond CNV Vakmensen, in tegenstelling tot FNV, het over een (vooralsnog) driedaagse staking.

Bekijk ook: Thuiswerken mag niet zomaar