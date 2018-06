Strafzaak moord Maastrichtse aangehouden

Ⓒ ANP

MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een strafzaak tegen een 39-jarige vrouw uit Vroenhoven (België) aangehouden. Zij wordt ervan verdacht in januari 2017 een 82-jarige Maastrichtse vrouw te hebben doodgestoken. De verdachte werd in juli opgepakt en uitgeleverd aan Nederland.