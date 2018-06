OM: twee jaar en tbs voor doden Savannah

Savannah werd vorig jaar op 4 juni dood gevonden in een sloot op het industrieterrein in haar woonplaats, nadat ze enkele dagen was vermist. Savannah verdween nadat ze een afspraak had gehad met de destijds zestienjarige jongen uit Den Bosch. S. werd de nacht nadat haar lichaam was gevonden, al opgepakt.

Hoewel de doodsoorzaak van het meisje niet met zekerheid kan worden vastgesteld, kan het volgens de aanklager niet anders dan dat de verdachte verantwoordelijk is voor haar dood. Op camerabeelden is te zien dat hij kort na de ontmoeting op haar fiets rijdt en bij een huiszoeking zijn spullen van het meisje gevonden die zij toen bij zich had.

Drankblikje

Ook blijkt uit DNA-sporen op een drankblikje en uit chatgesprekken dat hij samen met het meisje vlakbij de plek was waar zij later werd gevonden. Ook zijn op zijn kleding modder- en watersporen aangetroffen die gelinkt kunnen worden aan de sloot. Bovendien wiste hij naderhand chatgesprekken uit, paste zijn social-media-accounts aan en bedacht samen met een vriendin een vals alibi voor die bewuste dag.

Uit onlineberichten van de jongen kan worden afgeleid dat hij vóór 1 juni, de dag dat zij verdween, al van plan was Savannah iets aan te doen, zegt het OM. De officier van justitie concludeert daarom dat er sprake was van voorbedachten rade en daarmee moord. De verdachte heeft geen verklaring gegeven voor de uitkomsten van het politieonderzoek.

Omdat de verdachte minderjarig is, mochten er geen publiek en pers bij de zitting aanwezig zijn.