Acht jaar cel voor doodsteken echtgenoot

De opgelegde straf is lager dan de elf jaar cel die de aanklaagster had geëist. De officier van justitie vond voorbedachten rade en dus moord wel bewezen. De aanklaagster verweet de vrouw dat ze voor eigen rechter had gespeeld en dat ze ook uit de woning weg had kunnen gaan toen het uit de hand liep.

De 59-jarige Muller was een bekende op de Haagse markt, waar het echtpaar samen een marktkraam had. Ze waren al dertig jaar samen.

Op de fatale dag was Olaf al vijf dagen aan het drinken. Toen hij haar aan haar haren op het bed had getrokken en in haar neus had gebeten, deed dat zo’n pijn dat er iets knapte in haar hoofd, verklaarde ze eerder. Daarop rende ze naar de keuken, pakte een broodmes en stak in de slaapkamer op hem in.

’Geen noodweer’

De rechtbank meent ook dat de verdachte eerder hulp had kunnen zoeken of weg had kunnen lopen. Toch ging de rechter niet uit van voorbedachten rade, omdat de tijd om na te denken kort was. De rechtbank vindt dat er geen sprake was van noodweer of psychische overmacht. Haar advocaat wilde om die reden ontslag van rechtsvervolging. Hij kondigde hoger beroep aan.

Na de steekpartij liep Muller naar buiten, waarna hij stierf op de galerij. De rechtbank verweet H. ook dat ze was weggerend en geen hulp had ingeroepen zodat hij nog te redden was geweest.