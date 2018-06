Minister weegt zwaardere straf discriminatie

DEN HAAG - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat onderzoeken of misdrijven die zijn gepleegd uit haat tegen een hele groep, zwaarder moeten worden bestraft. GroenLinks en ChristenUnie hadden daarom gevraagd, uit zorg over discriminerend geweld als de aanval op een koosjer restaurant in Amsterdam en de mishandeling van een Arnhems homostel.