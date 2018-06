Macron en Merkel bijeen over EU-hervorming

Ⓒ EPA

MESEBERG - De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zijn dinsdag in een slot bij Berlijn in conclaaf over de toekomst van Europa. In slot Meseberg spreken ze over hervormingen in de eurozone en de economie, versterking van de Europese buitenlandse politiek en defensie, over een gezamenlijk Europees asielbeleid en meer wetenschappelijk onderzoek.