Rutte op matje geroepen door Kamer

De SP had dit verzocht voor het vragenuur dinsdag, maar in plaats van de premier kwam staatssecretaris Snel (Financiën) opdagen, terwijl volgens Kamervoorzitter Khadija Arib, Rutte wel gewoon in het land is.

Met deze gang van zaken ging de oppositie dan ook niet akkoord. PVV-leider Geert Wilders dreigde met een hoofdelijke stemming, als de premier niet zelf naar de Kamer zou komen.

Zover hoefde het echter niet te komen. Ook de coalitie bij monde van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff verklaarde daarop dat hij ’geen bezwaar’ ziet in het naar de Kamer halen van Rutte en ’begrip’ heeft voor die wens van de oppositie.

Deal

Aanleiding is de berichtgeving dit weekend dat oliegigant Shell sinds 2005 met toestemming van de Belastingdienst dividendbelasting heeft ontweken, via een zogenaamde vaststellingsverklaring, waardoor de Nederlandse staat 7 miljard euro misliep.

Eenmaal in de Kamer stelde Rutte echter dat hij niet kan ingaan op de vraag van SP-leider Marijnissen of hij op de hoogte was van deze deal. Volgens hem ’verhoudt zich dat niet’ tot de belastingwetgeving.

Wel zei hij op een nadere vraag van PvdA-leider Asscher dat hij in zijn algemeenheid niet op de hoogte is van zogenaamde ’vaststellingsverklaringen’ over dividendbelasting.

Tijdens een briefing achter gesloten deuren zal de Kamer nu hoogstwaarschijnlijk verder worden ingelicht, waarna een debat volgt.