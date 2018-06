Dit zijn de 9 knapste voetballers van het WK!

Zo wordt voetbal kijken, als je geen liefhebber bent, nog leuk ook!

1. Yann Sommer

Deze 29-jarige hunk is de keeper van Zwitserland. Bij tennisser Rafael Nadal gaat er waarschijnlijk wel meteen een belletje rinkelen en daar lijkt deze voetballer dus als twee druppels water op! Sommer heeft niet alleen een mooie bos haar en prachtige glimlach, hij heeft ook een eigen healthy foodblog. Mooi van buiten én van binnen dus. Hij heeft een vriendin.

2. Olivier Giroud

Deze Franse voetballer is 31 jaar en is te herkennen op het veld aan zijn sexy baardje. Giroud is in 2011 getrouwd met de Amerikaanse Jennifer. Samen hebben ze dochtertje Jade en zoon Evan.

3. Cristiano Ronaldo

Uiteraard mag Cristiano Ronaldo (33) in dit lijstje niet ontbreken. Met een salaris van 21 miljoen euro bij Real Madrid is hij niet alleen een van de knapste voetballers ter wereld, maar ook een van de best betaalde spelers. De Portugees heeft onlangs met zijn Spaanse vriendin en model Georgina Rodriguez (22) dochtertje Alana Martina gekregen. Ronaldo is vader van vier kinderen en dit was de eerste keer dat naar buiten is gebracht wie de moeder is. Ronaldo werd in juni 2010 voor het eerst vader en het is nog steeds niet bekend wie de moeder van Cristiano junior is. Ook is Ronaldo vader van een tweeling: Eva en Mateo. Zij werden ter wereld gebracht door een draagmoeder.

4. Mats Hummels

Mats Hummels (29) speelt voor Duitsland en valt op met zijn lengte van 1,91m. Ook hij is helaas van de markt, maar kijken mag natuurlijk altijd. De Duitse verdediger is drie jaar geleden getrouwd met Cathy.

5. André Silva

Tijdens de wedstrijden van Portugal lijken alle ogen te zijn gericht op Cristiano Ronaldo, maar Ronaldo 'eat your heart out'! Silva is nog maar 22 lentes jong, maar een prachtige verschijning. Van die mooie, grote ogen en glimlach smelt je toch gewoon?

6. David Silva

Het lijkt wel aan de naam te liggen, maar ook deze Silva mag er zijn. De Spaanse middenvelder (32) is 10 jaar ouder dan zijn Portugese naamgenoot. Waarschijnlijk ken je hem nog van voorgaande kampioenschappen, want hij doet al sinds 2006 mee aan het WK.

7. Román Torres

Torres is een van de verdedigers van Panama en staat bekend als de zwaarste man van het toernooi. Als je nu denkt dat Torres met zijn 99 kilo een beetje dik is, dan heb je het mis. Want de voetballer is inderdaad misschien zwaar, maar dat zijn dus vooral spieren. Want hallo, heb je zijn sixpack gezien?

8. Thoran Hazard

De kans dat je de wedstrijden van de Rode Duivels thuis zult kijken is waarschijnlijk vrij groot. Juich dan vooral voor Thoran Hazard! Laten we hopen dat deze 25-jarige middenvelder voor de meeste goals gaat zorgen, want hij mag van ons wel vaak in beeld. Hazard is getrouwd met Marie Kindermans en samen hebben ze dochtertje Elayna en hond Brun.

9. Rúrik Gíslason

Deze IJslandse middenvelder heeft de mooiste blonde manen van het hele WK. En misschien ook wel de mooiste ogen... Goed nieuws! Rúrik Gíslason (30) is nog single.

