Stemming beperkt ’boerkaverbod’ uitgesteld

DEN HAAG - De stemming in de Eerste Kamer over een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding is een week uitgesteld. De senaat had dinsdag de knoop willen doorhakken, maar de SP wilde alsnog het debat heropenen. Dat bleek pas volgende week te kunnen, omdat de verantwoordelijk minister dinsdag niet aanwezig kon zijn.