’Verrassingen’ bij restauratie Lam Gods

Bijna de helft van het werk was overgeschilderd. Ook de lucht, gebouwen en heuvels op het doek zijn weer in originele staat gebracht, evenals de plooien in de gewaden. Daarbij kwamen subtiele kleurschakeringen en nieuwe details naar voren.

„Het resultaat is echt een verrassing”, zegt restaurateur Nathalie Laquière tegen de VRT over het belangrijkste kunstwerk van Vlaanderen, dat dateert uit de eerste helft van de vijftiende eeuw.

De Vlaamse overheid steekt ruim 1,5 miljoen euro in de restauratie in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Het project wordt in het Van Eyck-jaar 2020 even stilgelegd. Uiteindelijk moet het werk weer terugkeren in de Sint-Baafskathedraal in Gent.