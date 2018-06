Nederlander haalt Australië in elektro-auto

De Haarlemmer vertrok in maart 2016 vanuit Houten in een elektrische Volkswagen Golf uit 2009 en is nu 827 dagen onderweg. Onder de noemer ’Plug me in’ houdt Wakker een onlinereisverslag bij en vraagt hij mensen onderweg om een slaapplek, maaltijd of stopcontact waar hij de accu van zijn auto kan opladen. Aan de hand van de aanbiedingen stippelt hij zijn route uit.

Waterschade

Wakker heeft inmiddels 66.000 kilometer afgelegd. Het record van de langste rit per elektrisch voertuig lag op 22.000 kilometer. Wanneer het niet anders kan, bijvoorbeeld bij het oversteken van een zee, gingen hij en zijn voertuig met de boot of het vliegtuig. Het geld voor die overtochten verdient hij door lokaal te werken, want Wakker reist nagenoeg geldloos. Toen zijn accu waterschade opliep, zette hij een crowdfundingsactie op voor de reparatie.

Doel van zijn wereldreis is de vooroordelen over elektrisch rijden uit de lucht te halen. „Als ik met een stekkerauto naar de andere kant van de wereld kan rijden, waarom kunnen wij ze dan niet gebruiken om er mee naar de supermarkt te gaan?”

Logeerplekken

Na 44 landen is Australië het laatste land dat hij tijdens deze tocht bezoekt. Vanaf de noordelijke kust zakt hij af richting Sydney. Hij verwacht nog zes maanden onderweg te zijn. „Ik heb via mijn website al veel logeerplekken aangeboden gekregen, maar helaas vooral in de grote steden. Het wordt nog spannend of ik ook in de dunbevolkte gebieden een plek kan vinden om mijn auto op te laden.”