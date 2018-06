Ict in ziekenhuizen onder de loep

Alle Nederlandse ziekenhuizen zullen daarbij onder de loep worden genomen, kondigt de OVV aan.

Begin deze maand was er een grote storing in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel en in januari ging het mis in het Radboudumc in Nijmegen. Diverse andere ziekenhuizen werden de afgelopen jaren getroffen door ransomware-aanvallen.

De Onderzoeksraad vindt het aanleiding genoeg om de technische systemen eens grondig onder de loep te nemen. De hamvraag is of de patiëntveiligheid in het geding is. Hoe voorkomen ziekenhuizen uitval en misbruik van hun ict-systemen en zijn zij voorbereid om de gevolgen daarvan te beperken, wil de OVV weten.