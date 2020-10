Jongen (12) neergeslagen: ’Hij vroeg of mijn zoon homo was’

Ⓒ RR/ NIEUWSBLAD

MUIZEN - Een 12-jarige jongen uit het Belgische Muizen (Mechelen) is vrijdagnamiddag het slachtoffer van zinloos geweld geworden. De jongen zat buiten op zijn moeder te wachten, tot er plots een andere tiener met een step voorbijkwam. „Hij vroeg of mijn zoon homo was en begon mijn zoon vervolgens te slaan. Hij heeft een breuk in zijn duim opgelopen en rond zijn oog is alles dik”, zegt moeder Daisy. De dader is voorlopig spoorloos.