Sneeuw in het noorden, tot 10 graden in het zuidwesten

In het zuiden en zuidwesten komt de regen af en toe met bakken uit de lucht. Daarbij staat een stevige westenwind, maar is het wel zacht met 10 graden, meldt Weeronline. Het weerbeeld heeft daardoor meer weg van de herfst.

Maar dat geldt niet voor het noorden en noordoosten. Een oostenwind blaast koude lucht naar die regio’s. Met maximaal 2 graden, ijskoude regen en (natte) sneeuw is het daar winters.

Tien centimeter sneeuw en tien graden

Vooral vrijdag zijn de verschillen groot. In het noordoosten kan het dan urenlang sneeuwen bij temperaturen rond het vriespunt. Als deze voorspelling uitkomt, is een pak van lokaal 10 centimeter zelfs niet uitgesloten. De grootste kans op sneeuw heeft de provincie Groningen. In het midden en zuiden plenst het op dat moment van de regen bij temperaturen in de dubbele cijfers.

Waar de scheidslijn van koude lucht met sneeuw en zachte lucht met regen precies komt te liggen is nog onzeker. Een verschuiving van de scheidslijn van zelfs maar een paar kilometer kan een verschil maken tussen herfst en winter. In die paar kilometer kan de temperatuur namelijk 5 graden oplopen.

Zaterdag kouder

Zaterdag komt de grens tussen koude en zachte lucht volgens Weeronline een stuk zuidelijker te liggen. Dat betekent dat bijna het hele land in de koude lucht terecht komt. „We verwachten dan veel minder neerslag. Het zuiden heeft dan de grootste kans op wat regen of (natte) sneeuw.

Als in het noordoosten sneeuw ligt komt het kwik amper boven nul uit. Elders wordt het maximaal een graad of 2. In de nacht naar zondag kan het ijskoud worden met op uitgebreide schaal vorst. In het noordoosten en oosten daalt de temperatuur beneden de -5 graden en vriest het matig.”

Na het weekend is het aanvankelijk koud, maar halverwege de week wordt het opnieuw duidelijk zachter.