Toeristen dupe van Spaanse staking

„Volgens onze informatie willen de verkeersleiders ook actievoeren in het hoogseizoen. We houden ons hart vast, want dan wordt het een chaos in het vliegverkeer naar Spanje”, zegt Corendon-topman Steven van der Heijden. Ook andere touroperators als TUI en Sunweb zitten dan met de gebakken peren.

„We kunnen nu alleen niks doen. Als de luchtverkeersleiding op belangrijke vertrekdagen eruit ligt, moeten we tientallen vluchten annuleren. We hopen dat het zo ver niet komt en dat ze niet over de rug van toeristen hun gelijk willen halen”, aldus Van der Heijden.

Thomas Cook is volgens woordvoerster Hanita van der Meer alert op de Spaanse acties. „We hebben crisisteams paraat staan. Zodra we meer details weten over de exacte tijdstippen van de staking, kunnen we maatregelen nemen om vakantievluchten om te leiden in samenwerking met bijvoorbeeld Transavia.”

De dik betaalde verkeersleiders in Spanje eisen meer vrije tijd. Vooral om de stress en onregelmatigheidsdiensten te compenseren. „Het gebeurt vaker dat er in Zuid-Europa wordt gedreigd met stakingen die het toerisme plat leggen. Dat zet de overheden extra onder druk. Het gaat al minder goed met Spanje als vakantieland”, menen ANVR-reisbureaus.

De Spaanse verkeersleiders zijn volgens ingewijden vastbesloten om hun eisen komende weken kracht bij te zetten. „Ze willen meer bij hun gezin zijn”, zegt een woordvoerder.