Uitslag stelling: ’Celstraf werkt preventief’

Dit voorstel kwam nadat een verdachte van het ’kopschoppen’ van een agent werd veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, terwijl zeven maanden cel was geëist. Hierover heerst grote verontwaardiging. Dat vinden ook bijna alle respondenten begrijpelijk.

Een van hen noemt het kopschoppen van de agent een ’bewuste actie’. „Dit vraagt om een correctie die recht doet aan de maatschappelijke verontwaardiging die dit heeft veroorzaakt.”

Maar een kleine minderheid ziet deze in hun ogen te lichte straf als een eenmalige, gerechterlijke dwaling. De meerderheid denkt dat rechters vaker dit soort te lichte straffen opleggen voor in hun ogen grote vergrijpen. Over hoe dit kan, meent een respondent: „Rechters zijn weliswaar onafhankelijk, maar ze zijn blijkbaar blind voor wat zich afspeelt in de samenleving.”

In politiek Den Haag is het eigenlijk ’not’ done dat politici zich bemoeien met rechterlijke uitspraken. Dat de politici het in dit geval toch doen, vindt twee derde van de deelnemers toch goed. Een van hen noemt het echter ’geleuter voor de bühne’ van de VVD. „Dat de gevangenissen zijn gesloten, hebben we toch echt te danken aan de VVD en nu zitten we er maar mooi mee.”

In het Nederlandse rechtsysteem zijn straffen gemaximaliseerd. Een kleine meerderheid zou dit graag omgekeerd zien, zodat er voor vergrijpen minimumstraffen komen in plaats van maximumstraffen. Twee derde van de respondenten ziet de taakstraffen dan ook het liefste helemaal verdwenen. „Enkelbanden en taakstraffen, allemaal afschaffen”, zo schrijft iemand. „Zelfs voor het stelen van een deo’tje drie dagen de lik in. Zo leren ze het wel af.”

Een enkeling noemt de taakstraf ’helemaal geen slechte straf’. „Laat zo’n kopschopper maar eens 180 uur meelopen met een hulpverlener. Dan laat deze het de volgende keer wel uit zijn hoofd.”

Velen geloven niet zo in de preventieve werking van taakstraffen. Maar drie procent denkt dat een crimineel niet meer de fout in gaat als hij een taakstraf krijgt opgelegd. Een van de respondenten: „Een paar uurtjes schoffelen, dat is toch niet meer dan bezigheidstherapie.” Een ander noemt de taakstraf ’lachwekkend’. „Zeker als je weet dat die vaak niet voor de helft wordt utigevoerd.”

Meer deelnemers geloven wel dat de cel helpt. De helft denkt dat een gevangenisstraf zorgt dat een crimineel niet nog eens strafbare feiten gaat plegen. „Als je een paar jaar achter slot en grendel hebt gezeten, laat je het volgende keer wel uit je hoofd een gezagsdrager te mishandelen.”

Geweld tegen politiemensen of ‘gewone burgers’ is allebei even erg. Wel vinden de meesten het kwalijker als hulpverleners als brandweerlieden en ambulancepersoneel worden aangevallen. „Zij die mensen aanvallen die anderen helpen, hebben geen enkel excuus voor hun gedrag”, zo meent iemand. Een respondent vindt het erg selectief dat politici zich druk maken over geweld tegen agenten en niet over geweld tegen burgers.