Celstraf voor Nederlandse terreurverdachte Raoul A. in Suriname

De broers, die in juli 2017 zijn opgepakt, werden ook verdacht van het ronselen van mensen voor de gewapende strijd in Syrië en het voorbereiden en financieren van terroristische handelingen. De rechter heeft voor deze feiten niet voldoende bewijs gevonden. Beide broers hadden weliswaar veel contact met een Surinamer die naar Syrië is afgereisd om zich bij IS aan te sluiten, maar zij hebben hem niet geronseld, zoals het Openbaar Ministerie had gesteld.

Ook kreeg A. regelmatig geld overgemaakt van meerdere personen uit verschillende landen, maar volgens de rechter gebruikte hij dit niet om terroristische activiteiten te financieren. A. is wel schuldig bevonden aan overtreding van de vuurwapenwet omdat hij patronen in bezit had zonder geldige vergunning.

Bekijk ook: Rechter Suriname hervat zaak terreurverdachten

Bekijk ook: Terreurverdachten Suriname ontkennen

Bekijk ook: IS dreigt met terreur in Suriname