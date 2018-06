Kabinet moet onderzoek doen naar wiet voor kinderen

Ook de ChristenUnie gaf groen licht. Dit tot grote verbazing van CDA-Kamerlid Slootweg. „CU stemt voor experimenten met medicinale cannabis voor kinderen? Echt totaal verbijsterd”, liet hij zich ontvallen.”

CU snapt op haar beurt niet dat het CDA plan niet steunt. „Ouders van kinderen met epilepsie vragen om dit onderzoek. Ze zijn opzoek naar geneesmiddelen die mogelijk werken”, reageert een woordvoerder. Alleen CDA en SGP stemden tegen het cannabisplan.

Voor volwassenen is medicinale wiet al verkrijgbaar als ze bepaalde aandoeningen hebben. Het wordt geteeld in door de overheid gereguleerde kwekerijen.

Deze mediwiet zit niet in het basispakket, omdat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat het ook echt werkt. D66 wil deze impasse met een tweede door de Kamer aangenomen wietplan doorbreken. Het kabinet moet daardoor gericht wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar de effectiviteit van medicinale cannabis.

Mediwiet wordt geregeld gebruikt om pijn te bestrijden, of om misselijkheid weg te nemen van mensen die chemotherapie ondergaan. Mensen met epilepsie zeggen minder aanvallen te krijgen als ze het gebruiken. Vaak wordt het in de vorm van olie verstrekt. Een paar druppels op de tong zijn voldoende.

„Bij sommige mensen helpen morfine of andere pijnstillers niet, alleen cannabis verlicht de pijn die ze anders 24 uur per dag hebben”, zegt D66’er Bergkamp. „Deze mensen zijn tientallen tot een paar honderd euro per maand kwijt aan medicinale cannabis. Hopelijk kan door goed gericht wetenschappelijk onderzoek het Zorginstituut bepalen dat medicinale cannabis kan worden toegelaten tot het basispakket.”