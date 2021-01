Pasgeboren giraffe overlijdt doordat moeder op nek staat

„We plaatsten het kalf bij de moeder en de twee kregen een band. In deze periode heeft Nasha onbedoeld letsel toegebracht aan haar jong”, zo laat de dierenarts van de dierentuin weten in een verklaring. Het was een van de verzorgers die ontdekte dat het niet goed ging met het kalf. De artsen konden helaas niets meer doen, zo meldt CBS.

„Een eerste onderzoek toont trauma aan de nek aan, maar er zullen verdere tests volgen om te bepalen of er onderliggende oorzaken waren voor het overlijden van de pasgeborene.”

Het park had nog maar net de geboorte van het kalf aangekondigd. Aangezien de bevalling ook niet helemaal soepel ging, was het even afwachten hoe het met het dier zou gaan. „Onze medewerkers hebben hard gewerkt om dit kalf de best mogelijke zorg te geven. We zijn van een vrees voor een doodgeborene naar vreugde naar angst gegaan”, aldus de directeur.

Met Nasha zelf gaat het goed, maar medewerkers zullen haar de komende tijd goed in de gaten houden.