Vakantiedagen meenemen naar nieuwe werkgever. Kan dat?

Ja, dat kan. In de wet staat dat een werknemer zijn vakantiedagentegoed bij zijn uitdiensttreding mee mag nemen naar zijn nieuwe werkgever. De werkgever betaalt dan het loon over het openstaande vakantiedagentegoed bij uitdiensttreding uit aan de werknemer. Vervolgens zet hij in een verklaring op hoeveel openstaande, niet genoten vakantiedagen de werknemer nog aanspraak had bij zijn uitdiensttreding en wanneer die zijn opgebouwd. De werknemer gaat met die verklaring naar zijn nieuwe werkgever die de werknemer dan in de gelegenheid moet stellen om zijn vakantiedagen, weliswaar zónder behoud van loon, op te nemen. Hij mag het opnemen van wettelijke vakantiedagen niet weigeren. Over de bovenwettelijke vakantiedagen mogen wel afwijkende afspraken gemaakt worden.

Weinig werknemers maken van deze – relatief onbekende – mogelijkheid gebruik. Het is misschien ook niet de beste binnenkomer bij een nieuwe werkgever.