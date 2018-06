Review: Kia Ceed (2018)

Die Sportswagon (1250 euro meerprijs ten opzichte van de hatchback) heeft met alle zitplaatsen intact een laadruim van 625 liter en is daarmee de grootste in zijn klasse. De stationcar gaat naar verwachting 60 procent van de verkopen voor zijn rekening nemen, de rest kiest naar verwachting voor de 5-deurs hatchback waar we nu mee reden. Hoeveel kopers de Shootingbrake-versie, die er in het vierde kwartaal bijkomt, zal verleiden moet later blijken. Ook komt er nog een 48V Hybride-versie van de Ceed maar voorlopig moeten we het doen met drie motoren: de 1.0 T-GDi driecilinder met 120 pk is de basismotor, de nieuwe 140 pk T-GDi de voorlopige top benzinemotor. Voor de kilometervreters is er een nieuwe diesel in de vorm van de 1.6 CRDi met 115 pk. We reden met de beide benzinemotoren en stellen vast dat je met beide goed bediend bent. Ook als je voor de absolute instapper (22.595 euro) moet kiezen kun je stuurplezier beleven want de driecilinder hangt goed aan het gas, is stil en maakt genoeg tempo. Wil je meer, dan is de 1.4 met 140 pk een aanrader want daarmee kun je in een sportieve bui nog meer plezier beleven.

