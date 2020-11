LIVE | Kamer kraakt avondklok: „Doet denken aan onze donkerste tijden”

Dinsdag kondigde het kabinet extra maatregelen aan voor de komende twee weken. Zo gaat de groepsgrootte buiten naar maximaal 2 personen, wat ook het maximumaantal gasten is dat je thuis nog per dag mag ontvangen. En ’doorstroomlocaties’, zoals musea, bibliotheken, theaters en zwembaden moeten dicht.

Voor regionale brandhaarden houdt het kabinet nog extra ingrepen achter de hand. Als de situatie daar niet verbetert, overweegt het kabinet daar een avondklok op te leggen en middelbare scholen en winkels te sluiten. Vooral de regio’s rond Rotterdam en Dordrecht en Twente verkeren nu in zwaar weer qua coronabesmettingen. De avondklok stuit in de Kamer op weerzin. D66’er Jetten heeft zijn vraagtekens bij een avondklok: „Waarom is een avondklok een proportionele maatregel en is die te handhaven?”

Rutte kon tijdens het debat niet goed aantonen wat het directe effect van een avondklok zou zijn op het aantal besmettingen. „Maar een indirect effect heeft het zeker.” Het overtuigt niet. „We hebben hier te maken met een kabinet dat zijn bevolking voor zes uur per dag de vrijheid wil beperken en eigenlijk niet goed kan onderbouwen waarom,” aldus Jetten. Ook PVV-leider Wilders wil in de kamer zijn „afschuw” uitspreken: „Het kan toch niet zo zijn dat u als liberaal de mensen verbiedt na 22 uur ’s avonds de straat op te gaan?”

Ikea en Primark

Jetten zegt te worstelen met, maar wel begrip te hebben voor, het feit dat er extra maatregelen nodig zijn. Of het kabinet nu de goede extra ingreep doet, betwijfelt hij wel. Want waarom blijven ’de Ikea en de Primark’ open, terwijl musea en bioscopen dicht moeten, vraagt hij zich af. Ook GL-fractieleider Klaver vraagt zich af waarom de drukke winkels wel openblijven.

„De detailhandel blijft open,” Rutte in zijn beantwoording, mits er kan worden voldaan aan de reguliere maatregelen, zoals de 1,5 meter.

D66, GL en ook PvdA vragen het kabinet ook om perspectief en een aanpak voor de lange termijn. „Ik wil weten wat er nu wordt gedaan om straks, als de besmettingen hopelijk weer lager zijn, het virus in te dammen”, zegt PvdA-fractieleider Asscher. „Dan moet het testen, traceren en isoleren op orde zijn.”

„Twee weken onszelf beperken, dat moet te doen zijn”, vindt Dijkhoff (VVD). De extra maatregelen gaan woensdagavond om tien uur in en gelden voor de komende twee weken. Daarna lopen ze ’automatisch’ af, zegt premier Rutte. Dijkhoff vraagt zich af hoe het kabinet dat nu al kan zeggen, omdat over eerdere maatregelen altijd werd gesteld dat er twee weken nodig zijn om het effect van ingrepen te zien. „Is twee weken ook echt twee weken?”, vraagt ook D66-fractieleider Jetten.

„Geen briljante template”

Rutte belooft opnieuw dat de maatregelen echt strikt voor twee weken gaan gelden. Vragen over de corona-routekaart, onder andere van SGP-leider Kees van der Staaij, stuiten op onduidelijke antwoorden van de premier. Zo is de routekaart bedoeld als „leidraad voor op de hoofdlijnen”, iets waar volgens Rutte in de situatie van nu niet meer aan gehouden kan worden. ChristenUnie Gert-Jan Segers nam hier geen genoegen mee. De routekaart is immers ooit in het leven geroepen om duidelijkheid te scheppen.

„Het is niet alsof we nou een of ander briljant template hebben om alles in goede banen te leiden,” zei Rutte. Volgens de premier is alles gericht op de „optelsom van de reisbewegingen”: „Dan is het gewoon echt niet verstandig om 100 mensen toe te staan op een uitvaart.”

Volgens SP-fractieleider Marijnissen wordt er te veel ’gepolderd’ over de corona-aanpak. „Het lijkt er zelfs op dat het binnen het eigen kabinet gebeurt. En het wordt er niet duidelijker op.” Dat valt ook CU-leider Segers op, die de extra ingreep niet kan rijmen met de routekaart die het kabinet een paar weken geleden presenteerde. „Ik zie verschillende maatregelen uit verschillende fases. Dat zorgt voor onduidelijkheid.”

Toekomstige pandemie

PVV-leider Wilders richt zijn pijlen opnieuw op de situatie in de zorg. Hij wil dat het kabinet zich nu in elk geval voorbereidt op een nieuwe crisis, zoals een pandemie, en vraagt om een nationale zorgreserve voor crisissituaties. „Waar blijft het zorgoffensief van het kabinet?”, vraagt Wilders. Hij vindt SP’er Marijnissen aan zijn zijde: „Is dit niet moment om zorg weer verder op te bouwen?”