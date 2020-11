LIVE | Kamer twijfelt over invulling extra coronamaatregelen

Volg vanaf 16.00 uur het live verslag van onze parlementaire verslaggever Elif Isitman onderaan dit bericht.

„Het is verstandig om nu extra maatregelen te nemen”, zegt VVD-fractieleider Dijkhoff over de ingreep die het kabinet dinsdag heeft aangekondigt. Premier Rutte en coronaminister De Jonge maakten toen bekend een schepje bovenop de ’gedeeltelijke lockdown’ van de afgelopen weken te doen. Zo gaat de groepsgrootte buiten naar maximaal 2 personen, dat is ook het maximumaantal gasten dat je thuis nog per dag mag ontvangen. En ’doorstroomlocaties’, zoals musea, bibliotheken, theaters en zwembaden moeten de deuren sluiten.

De nieuwe maatregelen zijn tot stand gekomen na een volgens ingewijden ’knetterende’ discussie binnen het kabinet. Die gaat tussen enerzijds Rutte en de zorgministers De Jonge en Van Ark, die graag steviger zouden ingrijpen. Daartegenover staan hun kabinetscollega’s Koolmees, Hoekstra, Wiebes, Grapperhaus en Ollongren, die de aandacht leggen op de economische en sociale consequenties daarvan. Volgens SP-fractieleider Marijnissen wordt er te veel ’gepolderd’ over de corona-aanpak. „Het lijkt er zelfs op dat het binnen het eigen kabinet gebeurt. En het wordt er niet duidelijker op.”

’Te doen’

„Twee weken onszelf beperken, dat moet te doen zijn”, zegt Dijkhoff. De extra maatregelen gaan woensdagavond om tien uur in en gelden voor de komende twee weken. Daarna lopen ze ’automatisch’ af, zegt premier Rutte. Dijkhoff vraagt zich af hoe het kabinet dat nu al kan zeggen, omdat over eerdere maatregelen altijd werd gesteld dat er twee weken nodig zijn om het effect van ingrepen te zien. „Is twee weken ook echt twee weken?”, vraagt ook D66-fractieleider Jetten.

De extra maatregelen zijn volgens CDA-fractieleider Heerma ’niet de boodschap waar we op hoopten’. Maar hij toont er wel begrip voor gezien de druk op de zorg en ’de hunkering naar een zo normaal mogelijke kerst’: „Vanuit dat perspectief denk ik dat veel mensen snappen dat extra maatregelen mogelijk zijn.”

Jetten zegt te worstelen met, maar wel begrip te hebben voor, het feit dat er extra maatregelen nodig zijn. Of het kabinet nu de goede extra ingreep doet, betwijfelt hij wel. Want waarom blijven ’de Ikea en de Primark’ open, terwijl musea en bioscopen dicht moeten, vraagt hij zich af. Ook GL-leider Klaver vraagt zich af waarom de drukke winkels wel openblijven.

Regionale aanpak

Voor regionale brandhaarden houdt het kabinet nog extra ingrepen achter de hand. Als de situatie daar niet verbetert, overweegt het kabinet daar een avondklok op te leggen en middelbare scholen en winkels te sluiten. Vooral de regio’s rond Rotterdam en Dordrecht en Twente verkeren nu in zwaar weer qua coronabesmettingen. D66’er Jetten heeft zijn vraagtekens bij een avondklok: „Waarom is een avondklok een proportionele maatregel en is die te handhaven?”

Dat een aantal burgemeesters woensdag al aan de bel trekken omdat ze een regionale aanpak, die eerder in de zomer ook al faliekant mislukte, baart Heerma zorgen. „Kan het kabinet aangeven hoe die regionale aanpak vormgegeven kan worden en hoe we niet terugvallen op wat we afgelopen zomer gezien hebben?”, vraagt hij het kabinet.