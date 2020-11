LIVE | Tweede Kamer in debat over extra coronamaatregelen

Volg vanaf 16.00 uur het live verslag van onze parlementaire verslaggever Elif Isitman onderaan dit bericht.

Premier Rutte en coronaminister De Jonge maakten dinsdag bekend een schepje bovenop de ’gedeeltelijke lockdown’ van de afgelopen weken te doen. Zo gaat de groepsgrootte buiten naar maximaal 2 personen, dat is ook het maximumaantal gasten dat je thuis nog per dag mag ontvangen. En ’doorstroomlocaties’, zoals musea, bibliotheken, theaters en zwembaden moeten de deuren sluiten.

Die maatregelen gaan woensdagavond om tien uur in en gelden voor de komende twee weken. Daarna lopen ze ’automatisch’ af, zegt premier Rutte. Dat geldt niet voor de lockdown waar we de afgelopen weken al in zitten, met onder meer de horeca die de deuren heeft moeten sluiten. Die blijft in elk geval nog tot ’medio december’ in stand. Het werd wat overschaduwd door de nieuwe maatregelen, maar het betekent feitelijk een verlenging van zes weken van de situatie waar we nu in zitten.

Voor regionale brandhaarden houdt het kabinet nog extra ingrepen achter de hand. Als de situatie daar niet verbetert, overweegt het kabinet daar een avondklok op te leggen en middelbare scholen en winkels te sluiten. Vooral de regio’s rond Rotterdam en Dordrecht en Twente verkeren nu in zwaar weer qua coronabesmettingen.

De nieuwe maatregelen zijn tot stand gekomen na een volgens ingewijden ’knetterende’ discussie binnen het kabinet. Die gaat tussen enerzijds Rutte en de zorgministers De Jonge en Van Ark, die graag steviger zouden ingrijpen. Daartegenover staan hun kabinetscollega’s Koolmees, Hoekstra, Wiebes, Grapperhaus en Ollongren, die de aandacht leggen op de economische en sociale consequenties daarvan.