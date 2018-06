PvdA’er Servaes nieuwe directeur Oxfam

Ⓒ ANP

Den Haag - Voormalig PvdA-Kamerlid Michiel Servaes wordt de nieuwe directeur van hulporganisatie Oxfam Novib. Hij is de opvolger van Farah Karimi, oud-Kamerlid van GroenLinks. Servaes was in het vorige kabinet buitenlandwoordvoerder van zijn partij. Daarna keerde hij terug naar zijn oude werkgever, Buitenlandse Zaken, waar hij zich ontwikkelingshulp bezighield.