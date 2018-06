Top ministerie onzorgvuldig met klacht

Frans Leeuw. Ⓒ MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Den Haag - De top van het ministerie van Justitie en Veiligheid is onzorgvuldig omgesprongen met een klacht van een klokkenluider over beïnvloeding van onderzoek. Dat concludeert een onderzoekscommissie vandaag. WODC-directeur Frans Leeuw stapt daarom per direct op.