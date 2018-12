FIOD pakt viertal voor illegale handel in anabolen en drugs

Grote hoeveelheden anabolen, drugs en verpakkingsmateriaal zijn in beslag genomen. Dat geldt ook voor tienduizenden euro’s aan bitcoins, duizenden euro’s contant geld, een nepwapen en twee telefoons waarmee versleutelde berichten verstuurd kunnen worden.

De FIOD kwam in actie na een melding van de douane. De groep was vermoedelijk in grote delen van Nederland actief.

Het onderzoek houdt verband met eerdere arrestaties in maart. Toen werden eveneens vier verdachten opgepakt en grote hoeveelheden illegale geneesmiddelen, anabolen, verdovende middelen en contant geld aangetroffen.