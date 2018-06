Politie heropent verdwijningszaak Herman Ploegstra

De hoop is dat met nieuwe inzichten en technieken meer helderheid kan komen over wat er met Ploegstra is gebeurd.

Het enige dat van hem werd teruggevonden was zijn personenauto, een BMW X5. Diverse media besteedden destijds aandacht aan de zaak in kranten en op de televisie. Maar al die aandacht leidde tot nu toe niet tot het oplossen van het mysterie rondom de op 26 oktober 2010 verdwenen Zeeuw.

Ook na al die jaren zijn er geen aanwijzingen voor zelfmoord, een ongeval of vrijwillig vertrek. Inmiddels gaat het coldcaseteam uit van een misdrijf.