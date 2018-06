Dekker belooft meer geld voor veiligheid tbs-klinieken

De reden voor de zorgen is een erg kritisch rapport dat dinsdag over de tbs-klinieken verscheen. GGZ Nederland heeft eerder al een brandbrief over de inhoud ervan aan de Kamerleden gestuurd. In het rapport staat dat de veiligheid van medewerkers in het geding is, onder meer door tekort aan mankracht. GGZ eist 20 miljoen euro om de problemen op te lossen.

Van links tot rechts zijn Kamerleden het er over eens dat dit een serieus signaal is en dat minister Dekker voor de veiligheid van zijn mensen moet gaan staan. Het parlement debatteert hier donderdag over. „De minister moet handelen als de veiligheid in het geding is”, zegt VVD-Kamerlid Foort van Oosten.

„Die afgrijselijke incidenten in de tbs-klinieken zijn dus geen incidenten meer”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen die hoort dat dit door personeelstekorten een structureel probleem is geworden. „Het is onacceptabel. Het kan niet dat mensen die voor de veiligheid van onze samenleving werken, zelf niet veilig werken.”

Minister Dekker zegt dat er extra geld moet komen voor ’veiligheid en kwaliteit’ in de sector. Hoeveel budget er vrijkomt is nog onduidelijk. Ook moeten volgens de bewindsman ’de administratieve lasten’ omlaag voor het personeel en de arbeidsomstandigheden moeten verbeterd. Er wordt volgens Dekker een campagne gestart om extra mensen aan te trekken.

Lees woensdag een uitgebreide reportage over tbs-klinieken in De Telegraaf.