Schouten zint op harde aanpak horrorslachthuizen

Gruwelijke beelden uit een horrorslachthuis in België. Ⓒ ANIMAL RIGHTS

Den Haag - Om horrorpraktijken in slachthuizen te voorkomen wil minister Schouten (Landbouw) onderzoeken of bedrijven die vaker in de fout gaan eerder kunnen worden gesloten. Ook bekijkt ze of boetes fors verhoogd kunnen worden voor een meer afschrikkende werking.