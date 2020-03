Zorgminister Bruins geen bevlogen regiepakker in coronatijd

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) krijgt weinig krediet. Ⓒ ANP

Den Haag - Hij is een pietje-precies. De mogelijkheid dat hij misschien wel eens een fout zou kunnen maken, bezorgt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) de bibbers. Daarom ziet Nederland tijdens de coronacrisis de VVD-bewindsman voorgekookte teksten van zijn blaadje opdreunen. Liever lezen dan uit de losse pols. Het is ’blikken Bruno’ ten voeten uit. Wie in het heetst van de coronastrijd op een bevlogen regiepakker had gehoopt, komt van een koude kermis thuis.