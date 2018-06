TU Delft op jacht naar snelheidsrecord met nieuwe hyperloop pod

Met de competitie wil Musk de ontwikkeling van een revolutionaire vorm van snel en energiezuinig transport stimuleren, waarbij mensen en goederen met een snelheid van 1.200 kilometer per uur door buizen reizen.

Twee jaar geleden wonnen de studenten uit Delft de door de oprichter van SpaceX en Tesla Motors georganiseerde competitie. Met de ’Atlas 01’ zullen zij een aanval doen op het huidige snelheidsrecord van 384 kilometer per uur dat in handen is van Musk zelf.

Zo gaat een station er in de toekomst misschien uitzien. Ⓒ Foto: TU Delft

Teamleider Edouard Schneiders en technisch manager Maurits Houck, beiden student Technische Natuurkunde, hadden de eer om het resultaat van een jaar lang hard werken te onthullen.

„Het is echt teamwerk, waarbij we flink wat nachten hebben overgeslagen. Het Hyperloop-team bestaat uit veertig studenten, waarvan er circa dertig hun studie een jaar opzij hebben gezet”, aldus Schneider. De TU Delft kent meer dan tien zogenoemde ’dream-teams’, waarvan het Nuon Solar Team met hun Nuna zonneauto wel het meest bekende is.

Vorig jaar nam de TU Delft niet deel. Schneider: „Andere teams hadden al de beste mensen voor onze neus weggehaald. De tijd was te kort om een team op poten te zetten.”

Bekijk ook: Delftse studenten helpen de hyperloop vooruit

Een uitspraak over de snelheid die het Hyperloop team wil neerzetten doe Maurits Hoeck niet. „Binnen 15 seconden moet onze launcher op topsnelheid zitten en ook nog eens remmen. En dat allemaal binnen een afstand van iets meer dan een kilometer.” Maar wie goed naar de presentatie heeft geluisterd heeft het team een snelheid in gedachten die de huidige topsnelheid ruim overschrijd.

De launcher die het snelheidsrecord zal moeten gaan breken. Maurits Houck geeft een uitleg over het remsysteem. Ⓒ Foto: De Telegraaf

Volgens het Hyperloop-team heeft deze manier van transport, door een vacuüm buis onder of boven de grond, zeker toekomst. „Een kilometer traject kost 40 miljoen euro. Wij verwachten dat de prijs voor een kaartje vergelijkbaar zal zijn met die van een vliegticket. Daarnaast verplaats je je met dezelfde snelheid als een vliegtuig, gebruik je drieënhalf keer minder energie en ben je er ook nog eens sneller.

Bekijk ook: Via buizen naar Lelystad reizen

Om hun visie op de toekomst nog meer kracht bij de zetten deed het Hyperloop-team nog een stapje extra en ontwierp ook een passagiersmodule. De launcher wordt aan deze module vastgemaakt en schiet de reiziger met duizelingwekkende vaart naar een verre bestemming.

Zo zitten de passagiers er bij in de toekomst. Ⓒ Foto: TU Delft