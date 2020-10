’Belagers van Van der Gijp wilden ook Michiel Kramer van Rolex beroven’

Dat heeft althans de schoonzus van Ryan van V. (21) tegenover de politie verklaard. „Op korte termijn heb ik nog een andere grote klus”, zou de Ridderkerker in huiselijke kring hebben opgebiecht. Dat bleek donderdag tijdens de behandeling van de strafzaak tegen Van V. in de rechtbank in Dordrecht.

Hij vertelde in het voorjaar op straat in zijn woonplaats te zijn benaderd door drie voor hem onbekende jongemannen. „Het is algemeen bekend dat ik mensen breng”, antwoordde Van V. op de vraag waarom wildvreemden hem vroegen als chauffeur op te treden.

René van der Gijp

Hij zegt niet te hebben geweten wie het doelwit zou zijn toen er op maandagavond 27 april koers werd gezet richting de Dordtse wijk Zuidhoven. Ook ging er bij hem geen lampje branden toen rond half elf René van der Gijp voorbijreed.

Op het moment dat de analist van Veronica Inside voor zijn woning stond, doken plotseling drie in het zwart geklede personen met speciale maskers op. Zij probeerden met hamers de ruiten van zijn Mercedes in te slaan.

„Ze gingen als gekken tekeer. Die agressie beangstigde mij”, citeerde officier van justitie mevrouw mr. Mirjam Goudzwaard uit de verklaring van het slachtoffer. Wat Van der Gijp zelf ook niet wist, was dat zijn bolide is voorzien van gepantserd glas. Door hard achteruit te rijden wist de Dordtenaar aan zijn belagers te ontkomen en naar het politiebureau aan de Overkampweg te rijden.

Van V. kon dus ook fluiten naar de in het vooruitzicht gestelde ’tien tot twintig procent’ van de opbrengst van de Rolex van Van der Gijp, die in Amsterdam zou worden verpacht. De schoonzus van Van V. stapte met deze info een week later naar de politie.

Kramer

Ook vertelde zij de rechercheurs over het plan om de Rolex van Michiel Kramer te stelen. Van V. gaf tijdens de zitting toe op Instagram te hebben gezien dat de voetballer een klokje van dertigduizend euro bezit. Hij ontkende een verkenning bij het huis van de in Barendrecht woonachtige profvoetballer te hebben uitgevoerd.

Wel erkende hij in mei voor twintig euro drie andere daders vanaf het Noordereiland in Rotterdam naar Krimpen aan den IJssel te hebben gereden voor een mislukte woninginbraak. „Ik heb er heel veel spijt van.”

Van V. heeft niet willen vertellen wie de overvallers en inbrekers zijn, omdat dit niet anoniem kon gebeuren. „Ik heb schijt aan iedereen en ben voor niemand bang. Maar ik heb ook familie.” De andere overvallers van Van der Gijp zijn nog spoorloos.

De openbaar aanklaagster gelooft niet dat Van V. de onwetende chauffeur is zoals hij zelf doet voorkomen. Voor medeplichtigheid aan de twee misdrijven eiste zij twee jaar celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Uitspraak 29 oktober.