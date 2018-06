VS stappen uit Mensenrechtenraad VN

Amerika heeft al eerder gedreigd uit de raad te stappen als deze niet drastisch wordt hervormd. Volgens Washington is de in Genève gevestigde raad anti-Israël. Gesprekken over hervorming zouden afgelopen week tot niets hebben geleid.

De Mensenrechtenraad besloot vorig maand een onafhankelijke commissie in te stellen die het geweld van het Israëlische leger tegen Palestijnse betogers bij de grens tussen Gaza en Israël gaat onderzoeken. Van de leden in de raad stemden er 29 in met de instelling van een onderzoek, veertien onthielden zich van stemming en twee landen stemden tegen.