Merkel wijst Trumps claims over misdaad af

„We moeten natuurlijk altijd meer doen tegen criminaliteit, maar er is een positieve trend”, zei Merkel in een reactie op Trump. Hij heeft in de discussie over de harde Amerikaanse aanpak van illegale immigranten betoogd dat in Duitsland de misdaad met 10 procent is toegenomen sinds er zo veel migranten zijn geaccepteerd. Aangenomen wordt dat hij 2015 bedoelt.

Trump deed het voorkomen alsof Duitsland op het gebied van misdaad gepleegd door illegale buitenlanders een angstaanjagend voorbeeld is. Hij betoogde dat de Amerikanen dat voorbeeld niet mogen volgen en waarschuwde dat „wie geen grenzen handhaaft ook geen land heeft.”