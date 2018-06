Herexamens: stress voor duizenden leerlingen

Maar Melanie is optimistischer dan ze was tijdens de eindexamens in het eerste tijdvak. „Het ging allemaal eigenlijk best goed.” Woensdag heeft ze als laatste vak wiskunde, evenals onze havo-vlogger Amber. „Ik heb best wat verdriet gehad omdat ik op 0,1 punt niet geslaagd was. Maar ik zei tegen mezelf: ’Niet in blijven hangen! Doorgaan en opnieuw gaan leren’. Dat lukt me nu goed. Zenuwen zijn nog niet aanwezig, maar daar zal morgen verandering in komen.”

Naar schatting 76% van de havisten en vwo’ers en 88% van de vmbo’ers is in één keer geslaagd. Dit wordt landelijk niet bijgehouden, maar is een aanname op basis van de gegevens van drie grote middelbare scholen. Vorig jaar slaagde uiteindelijk 95% van de vmbo’ers, 91% van de vwo’ers en 87% van de havisten.

Bijspijkeren

Sommigen zijn zo gezakt dat herexamen doen geen zin heeft. Maar voor andere kandidaten is het felbegeerde papiertje nog wel in zicht. Die hebben zich massaal aangemeld bij bijspijkerinstituten als Lyceo, Luzac en SSLeiden. Samen met de leerlingen die toch herexamen doen om bijvoorbeeld een hoger cijfer te krijgen, zitten er bij benadering deze dagen toch zo’n 25.000 kandidaten weer in de examenzalen. Herexamen doen om een hoger cijfer op de eindlijst te krijgen, gebeurt relatief het meest op het vwo.

Zo hebben vanmiddag hebben enkele honderden havisten het herexamen geschiedenis op de havo afgelegd. In het eerste tijdvak kwamen daarover veel klachten binnen. Volgens vakdocente AnneClaar Davids van het Alkmaarse Jan Arentsz is het een examen „met een paar lastige vragen”.

Ze vervolgt: ,,De periode vroegmoderne tijd (1500-1800) bestaat uit veel vragen over De Republiek; 7 van de 9 vragen! Dat is wat onevenwichtig.”

Lastig kan de vraag zijn over een boek van Aletta Jacobs, stelt ze. ,,Waarin de leerling een verklaring moet geven voor de hernieuwde belangstelling voor dat boek in de jaren 70, zowel vanuit een 19de eeuws als 20ste eeuws kenmerkend aspect. Ik vind dat wat flauw, want de vraag had ook zonder deze vermaledijde kenmerkend aspecten kunnen worden gesteld; het geheel krijgt iets gekunstelds. Daarbij wordt het hier gevraagde 20ste eeuwse kenmerkend aspect in vraag 26 volledig gegeven in combinatie met een andere bron! Heel bijzonder. Ik ben benieuwd of de leerlingen dat doorhebben, dat zou een mooie weggever zijn, maar ik ben bang dat de meesten niet is opgevallen.

Sting

In de laatste vraag moet het lied ’Russians’ van Sting (couplet in het Nederlands vertaald) worden verbonden met twee 20ste eeuwse ontwikkelingen. Davids: ,,Ook een leuke bron om mee te eindigen. Pittig vanwege de volgende zaken: de vraagstelling is niet altijd helder, er zitten twee vergelijkingsvragen in over een grote periode, dat vinden veel leerlingen lastig. Mijn herexamenleerling vond het ook een lastig examen.”

Het tweede tijdvak eindigt donderdag. De uitslag van de herexamens krijgen leerlingen op 29 juni.