Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt op tot ruim 2400

Premium Financieel

Frustratie bij ziekenhuisdirecteur stijgt met nieuwe piek

Ziekenhuisdirecteur Bart Berden stond in het oog van de storm die vanuit Brabant het coronavirus over het land jaagde. In ’zijn’ ziekenhuis in Tilburg werd eind februari de eerste coronapatiënt van Nederland opgenomen. Na tien tropenmaanden zijn we terug bij af. „Het ergste moet nog komen.”