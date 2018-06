Serveerster knap? Dan vinden mannen het eten lekkerder

Een knappe vrouw schept hoge verwachtingen, al voordat er überhaupt iets op het bord ligt.

„Wanneer de serveerster knap is smaakt lekker eten nog beter. Maar wanneer het eten minder lekker is, smaakt het nog slechter”, zegt een onderzoeker van de University of British Columbia en de Simon Fraser University. De reden is een ’mismatch’, de looks van de serveerster en de smaak komen niet overeen, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek werd in eerste instantie gedaan onder 195 mensen, maar kreeg een vervolg met 603 mannen en vrouwen. Tijdens het experiment kregen de mannen een glas sinaasappelsap of een iets minder lekker toastje met een groentespread terwijl ze foto’s van knappe en minder knappe vrouwen te zien kregen. De onderzoekers gebruikten hiervoor foto’s van vrouwen met make-up en foto’s van vrouwen met een slechte huid en de haren opgestoken.

Vrouwen reageerden tijdens het onderzoek niet op aantrekkelijke mannen. Zij gaven in een vragenlijst aan eerder beïnvloed te worden door de locatie van het restaurant en veel geluid.